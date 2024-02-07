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Суд ЄС відмовився знімати санкції проти російського олігарха Усманова

Середа 07 лютого 2024 16:08
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Суд ЄС відмовився знімати санкції проти російського олігарха Усманова Архівне фото: Алішер Усманов (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський олігарх у сфері металургійної та телекомунікаційної галузі Алішер Усманов залишиться в списку санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вищий суд ЄС відхилив його апеляцію.

У 2022 році Євросоюз описав Усманова як людину, що має особливо тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він активно підтримував політику російського уряду щодо дестабілізації України", - йдеться в рішенні ЄС про санкції.

Хто ще залишиться під санкціями

Європейський суд також відхилив аналогічну апеляцію колишнього першого віцепрем'єра Росії Ігоря Шувалова.

ЄС охарактеризував його як такого, що підтримує дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

Також у листопаді суд Євросоюзу ухвалив рішення про виключення із санкційного списку сина російського олігарха Олександра Пумпянського.

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