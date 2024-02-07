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Суд ЕС отказался снимать санкции против российского олигарха Усманова

Среда 07 февраля 2024 16:08
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Суд ЕС отказался снимать санкции против российского олигарха Усманова Архивное фото: Алишер Усманов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский олигарх в сфере металлургической и телекоммуникационной отрасли Алишер Усманов останется в санкционном списке Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высший суд ЕС отклонил его апелляцию.

В 2022 году Евросоюз описал Усманова как человека, имеющего особенно тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Он активно поддерживал политику российского правительства по дестабилизации Украины", - говорится в решении ЕС о санкциях.

Кто еще останется под санкциями

Европейский суд также отклонил аналогичную апелляцию бывшего первого вице-премьера России Игоря Шувалова.

ЕС охарактеризовал его как поддерживающего действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

Также в ноябре суд Евросоюза принял решение об исключении из списка санкционного сына российского олигарха Александра Пумпянского.

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