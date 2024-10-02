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Суд ЄС підтвердив законність заборони юридичних консультацій для російських компаній

Середа 02 жовтня 2024 15:25
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Суд ЄС підтвердив законність заборони юридичних консультацій для російських компаній Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний суд Європейського Союзу підтвердив законність заборони на надання юридичних консультацій російському уряду та організаціям, розташованим у Росії. Це рішення є частиною санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Позов проти цієї заборони подали адвокатські організації Бельгії, Франції та Нідерландів. Однак, суд ЄС відхилив їхні скарги, заявивши, що заборона не порушує право на судовий захист і не зачіпає юридичне представництво фізичних осіб у судових, адміністративних або арбітражних розглядах.

Заборона стосується виключно юридичних консультацій, не пов'язаних із судовими процесами, і спрямована на посилення тиску на Росію в рамках санкцій ЄС.

Санкції проти Росії

У жовтні 2022 року Євросоюз запровадив восьмий пакет санкцій, який серед іншого заборонив IT-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги для російських компаній.

Аналогічну заборону на консультації запровадила Велика Британія у 2023 році. Тоді Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним та юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Крім цього, цього року США заборонили американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам в РФ послуги з IT-консалтингу, проектування, підтримки та хмарних сервісів.

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