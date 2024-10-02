ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд ЕС подтвердил законность запрета на юридические консультации для российских компаний

Среда 02 октября 2024 15:25
UA EN RU
Суд ЕС подтвердил законность запрета на юридические консультации для российских компаний Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный суд Европейского Союза подтвердил законность запрета на предоставление юридических консультаций российскому правительству и организациям, расположенным в России. Это решение является частью санкций ЕС, введенных в ответ на агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

Иск против этого запрета подали адвокатские организации Бельгии, Франции и Нидерландов. Однако, суд ЕС отклонил их жалобы, заявив, что запрет не нарушает право на судебную защиту и не затрагивает юридическое представительство физических лиц в судебных, административных или арбитражных разбирательствах.

Запрет касается исключительно юридических консультаций, не связанных с судебными процессами, и направлен на усиление давления на Россию в рамках санкций ЕС.

Санкции против России

В октябре 2022 года Евросоюз ввел восьмой пакет санкций, который среди прочего, запретил IT-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги для российских компаний.

Аналогичный запрет на консультации ввела Великобритания в 2023 году. Тогда Лондон объявил о запрете связанным с Кремлем физическим и юридическим лицам на доступ к британской юридической экспертизе.

Помимо этого в этого году США запретили американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по IT-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов