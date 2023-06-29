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Британія заборонила юристам консультувати російські компанії щодо ділових угод

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Четвер 29 червня 2023 19:41
Британія заборонила юристам консультувати російські компанії щодо ділових угод Фото: Британія заборонила юристам консультувати російські компанії щодо ділових угод (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, відсьогодні британським юристам буде заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод. Це останній крок, спрямований на економічне відсікання Москви.

Британські чиновники заявили, що санкції можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з усіх питань - від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародного грошового кредитування.

Міністерство юстиції Британії, яке оголосило про введення обмежень, заявило, що Росія значною мірою залежить від західних країн у плані юридичної експертизи.

Раніше Великобританія експортувала російським підприємствам юридичні послуги на суму близько 56 млн фунтів стерлінгів на рік.

Санкції Британії проти Росії

Від самого початку вторгнення в Україну Британія запровадила низку санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.

Нещодавно в рамках нових санкцій проти Білорусі Великобританія запровадила обмеження на експорт, а також спробувала закрити лазівки для обходження санкцій Росією.

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