Суд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе Коломойского в качестве свидетеля
На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 отклонено ходатайство защиты о допросе украинского олигарха Игоря Коломойского в качестве свидетеля. Ранее бизнесмен в беседе с пранкерами заявил, что самолет был якобы сбит "случайно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.
"Суд переходит к ходатайству защиты по видео с Коломойским. Суд не считает, что в нем есть хоть что-то важное для суда, так что ходатайство отклонено", - сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Напомним, в июне 2015 года пранкеры выложили видеозапись беседы с Игорем Коломойским, занимавшим на тот момент пост губернатора Днепропетровской области.
На ролике Коломойский заявляет, что MH17 якобы был сбит случайно, и такое происходит, если "серьезные вещи" попадают "в неправильные руки".
Отметим, накануне суд отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о крушении авиалайнера.
Ранее сообщалось, что на суде по MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты. Одним из свидетелей выступает боевик, который на момент катастрофы стоял на блокпосту и видел запуск ракеты.