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Суд по MH17 отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика

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Амстердам, Четверг 08 июля 2021 15:35
Суд по MH17 отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика Фото: суд по делу MH17 (nos nl photo ANP)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 отклонено ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о крушении авиалайнера. В документе отмечается, что вся "возможная информация" была передана спецслужбам Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Суд напомнил, что еще в 2020 году поручил следственному судье запросить у США спутниковые снимки района катастрофы. Американская сторона отказалась, объяснив это тем, что ранее вся "возможная информация" была предоставлена разведке Нидерландов.

Суд делает вывод, что США не предоставят никакую другую информацию, кроме того, что содержится в докладе. Поэтому ходатайство о допросе американского разведчика, составившего документ, отклонено как бессмысленное.

В отчете, составленном американским разведчиком говорится, что нидерландкой разведке была передана вся возможная информация. Согласно американским данным, MH17 был сбит ракетой SA-11 "Бук" из района южнее Снежного, а пусковая установка прибыла из России и контролировалась пророссийскими боевиками.

Напомним, ранее сообщалось, что на суде по MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты. Одним из свидетелей выступает боевик, который на момент катастрофы стоял на блокпосту и видел запуск ракеты.

Также на суде показали фото обломков ракеты, которая могла сбить самолет.

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