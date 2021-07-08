Суд у справі MH17 відхилив запит захисту про допит Коломойського в якості свідка
На засіданні Окружного суду Гааги по справі про катастрофу MH17 відхилено клопотання захисту про допит українського олігарха Ігоря Коломойського в якості свідка. Раніше бізнесмен в бесіді з пранкерами заявив, що літак був нібито збитий "випадково".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.
"Суд переходить до клопотання захисту по відео з Коломойським. Суд не вважає, що в ньому є хоч щось важливе для суду, так що клопотання відхилено",- сказав головний суддя Хендрік Стінхейс.
Нагадаємо, в червні 2015 року пранкери виклали відеозапис бесіди з Ігорем Коломойським, який займав на той момент пост губернатора Дніпропетровської області.
На ролику Коломойський заявляє, що MH17 нібито був збитий випадково, і таке відбувається, якщо "серйозні речі" потрапляють "в неправильні руки".
Зазначимо, напередодні суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, що склав звіт про катастрофу авіалайнера.
Раніше повідомлялося, що на суді по MH17 вперше озвучили свідчення свідків запуску ракети. Одним зі свідків виступає бойовик, який на момент катастрофи стояв на блокпосту і бачив запуск ракети.