Суд у справі MH17 відхилив запит захисту про допит Коломойського в якості свідка

На засіданні Окружного суду Гааги по справі про катастрофу MH17 відхилено клопотання захисту про допит українського олігарха Ігоря Коломойського в якості свідка. Раніше бізнесмен в бесіді з пранкерами заявив, що літак був нібито збитий "випадково".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду .

"Суд переходить до клопотання захисту по відео з Коломойським. Суд не вважає, що в ньому є хоч щось важливе для суду, так що клопотання відхилено",- сказав головний суддя Хендрік Стінхейс.

Нагадаємо, в червні 2015 року пранкери виклали відеозапис бесіди з Ігорем Коломойським, який займав на той момент пост губернатора Дніпропетровської області.

На ролику Коломойський заявляє, що MH17 нібито був збитий випадково, і таке відбувається, якщо "серйозні речі" потрапляють "в неправильні руки".