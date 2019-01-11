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Суд по делу Мартыненко прекратил исследование части документов, составленных на иностранных языках

Новости » Политика    11.01.2019 - 11:20
Суд по делу Мартыненко прекратил исследование части документов, составленных на иностранных языках
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Судом продолжено исследование доказательств стороны обвинения

В Шевченковском районном суде города Киева вчера, 10 января, произошло судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению ряда лиц, в том числе экс-народного депутата, а также действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, судом продолжено исследование доказательств стороны обвинения, а именно доказательств, полученных в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Швейцарской Конфедерации, содержащиеся на флеш-носителе.

Вместе с этим, судом по результатам рассмотрения ходатайству стороны защиты принято решение о прекращении исследование части документов, составленных на иностранных языках.

"Согласно определенного ранее судом в порядке, на следующем судебном заседании, которое состоится 14 января 2019 в 09:00 планируется продолжить исследование доказательств, предоставленных правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении.

Суд по делу Мартыненко прекратил исследование части документов, составленных на иностранных языках

РБК-Украина писало, что сторона обвинения в деле экс-нардепа Николая Мартыненко в суде показала документы, которые свидетельствуют о прямом отношении экс-нардепа к оффшорной компании Bradcrest Investments, которая получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" .

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева отказал стороне защиты экс-нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКа, в признании недопустимыми доказательств по делу полученных от швейцарских правоохранителей.

 

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