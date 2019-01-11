Суд у справі Мартиненка припинив дослідження частини документів, складених іноземними мовами

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Судом продовжено дослідження доказів сторони обвинувачення

У Шевченківському районному суді міста Києва вчора, 10 січня, відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням низки осіб, у тому числі екс-народного депутата, а також діючих і колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, судом продовжено дослідження доказів сторони обвинувачення, а саме доказів, отриманих в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Швейцарської Конфедерації, що містяться на флеш-носії.

Разом з цим, судом за результатом розгляду клопотанням сторони захисту прийнято рішення про припинення дослідження частини документів, складених іноземними мовами.

"Відповідно до визначеного раніше судом порядку, на наступному судовому засіданні, що відбудеться 14 січня 2019 о 09:00 заплановано продовжити дослідження доказів, наданих правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що сторона обвинувачення у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка у суді показала документи, які свідчать про прямий стосунок екс-нардепа до офшорної компанії Bradcrest Investments, яка отримувала відкати на українських підрядах "Енергоатому" .

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд міста Києва відмовив стороні захисту колишнього нардепа Миколи Мартиненка, якого обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК, в визнанні недопустимими доказів по справі отриманих від швейцарських правоохоронців.