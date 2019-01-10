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У суді показали докази стосунку Мартиненка до офшору, який отримував відкати з "Енергоатому"

Новини » Політика    10.01.2019 - 23:34
У суді показали докази стосунку Мартиненка до офшору, який отримував відкати з "Енергоатому"
Фото: Микола Мартиненко (з выдкритих джерел)

Прокурори продемонстрували свідчення того, що екс-нардеп є бенефіціарним власником вказаної панамської компанії

Сторона обвинувачення у справі Миколи Мартиненка у суді показала документи, які свідчать про прямий стосунок екс-нардепа до офшорної компанії Bradcrest Investments, яка отримувала відкати на українських підрядах "Енергоатому" . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

За даними офіційного слідства, отримувалися відкати на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).

У документах, які прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко продемонстрував колегії суддів, прямо зазначено, що Мартиненко є бенефіціарним власником цієї панамської компанії.

Як повідомляється, прокурори показали форму ідентифікації бенефіціара зі швейцарського банку Fortis Banque (Suisse) S.A., у якому Bradcrest Investments мала свій рахунок. У ній вказане прізвище екс-депутата Миколи Мартиненка як кінцевого власника компанії. У кінці документу стоїть його підпис, а також підпис Павла Скаленка, якого також підозрюють у причетності до заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом".

Прокурор, який представляв ці документи у суді, зазначив, що вони були вилучені з банків швейцарською стороною і отримані у відповідь на запит про міжнародно-правову допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд міста Києва відмовив стороні захисту колишнього нардепа Миколи Мартиненка, якого обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК, в визнанні недопустимими доказів по справі отриманих від швейцарських правоохоронців.

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