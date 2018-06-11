Суд по делу Кернеса перенесли на 18 июня

Судебное заседание назначено на 11:00

Киевский районный суд Полтавы перенес заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса на 18 июня 2018 года. Об этом сообщает местное издание "Городской Дозор".

"Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 18 июня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судебное заседание назначено на 11:00.

Сообщается, что сегодня в ходе заседания по делу Кернеса были допрошены два свидетеля, которые на предыдущем заседании ушли из суда, не дождавшись своей очереди. Кроме того, посредством видеоконференции был допрошен врача Главного бюро судмедэкспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июня 2018 года, в ходе судебного заседания по делу Кернеса были допрошены три свидетеля. Кроме того, еще двое свидетелей покинули зал заседаний, не дождавшись своей очереди.