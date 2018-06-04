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Украинский шестовик победил на международном турнире во Франции

НовостиСпорт    04.06.2018 - 15:16
Фото: Владислав Малыхин (uaf.org.ua)
Фото: Владислав Малыхин (uaf.org.ua)

Спортсмен стал недосягаемым для соперников, преодолев планку в 5,41 метра

Украинец Владислав Малыхин успешно выступил в легкоатлетических соревнованиях, которые состоялись во французском городе Монбельяр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетикик Украины.

В секторе для прыжков с шестом украинский легкоатлет оформил победу на высоте 5,41 м. Уже в статусе победителя Владислав со второй попытки повторил лучший результат сезона 5,55 м, после чего выполнил еще три прыжка на 5,65 м, но не смог взять эту планку.

Отметим, что в 2017 Малыхин установил национальный юниорский рекорд. Он стал победителем международного турнира Slusarski Memorial, взяв высоту 5, 70 метров, при этом побив национальный рекорд Украины среди спортсменов U-20 на 15 сантиметров.

Авторами предыдущего юниорского рекорда Украины (5,55 м) были сразу четыре атлета. Сергей Бубка дважды преодолевал эту высоту в 1982 году, Роман Барабашев - в 1987, а Максим Мазурик и Владислав Ревенко - в 2002.

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Теги публикации: легкая атлетика, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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