Украинский шестовик победил на международном турнире во Франции

Спортсмен стал недосягаемым для соперников, преодолев планку в 5,41 метра

Украинец Владислав Малыхин успешно выступил в легкоатлетических соревнованиях, которые состоялись во французском городе Монбельяр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетикик Украины.

В секторе для прыжков с шестом украинский легкоатлет оформил победу на высоте 5,41 м. Уже в статусе победителя Владислав со второй попытки повторил лучший результат сезона 5,55 м, после чего выполнил еще три прыжка на 5,65 м, но не смог взять эту планку.

Отметим, что в 2017 Малыхин установил национальный юниорский рекорд. Он стал победителем международного турнира Slusarski Memorial, взяв высоту 5, 70 метров, при этом побив национальный рекорд Украины среди спортсменов U-20 на 15 сантиметров.

Авторами предыдущего юниорского рекорда Украины (5,55 м) были сразу четыре атлета. Сергей Бубка дважды преодолевал эту высоту в 1982 году, Роман Барабашев - в 1987, а Максим Мазурик и Владислав Ревенко - в 2002.