Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд у справі Кернеса перенесли на 18 червня

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 15:48
Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)
Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

Судове засідання призначено на 11:00

Київський районний суд Полтави переніс засідання по справі мера Харкова Геннадія Кернеса на 18 червня 2018 року. Про це повідомляє місцеве видання "Городской Дозор".

"Наступне засідання по справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса відбудеться 18 червня", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, судове засідання призначено на 11:00.

Повідомляється, що сьогодні в ході засідання по справі Кернеса були допитані два свідки, які на попередньому засіданні пішли з суду, не дочекавшись своєї черги. Крім того, за допомогою відеоконференції був допитаний лікар Головного бюро судмедекспертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 червня 2018 року, в ході судового засідання по справі Кернеса були допитані три свідки. Крім того, ще двоє свідків покинули зал засідань, не дочекавшись своєї черги.

У Дніпрі суддя незаконно передав конструкції запорізького аеродрому у власність товариству В Харкові сьомий день поспіль "мінують" бізнес-центри
Теги публікації: Геннадій Кернес, Харків, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся