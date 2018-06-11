Суд у справі Кернеса перенесли на 18 червня

Судове засідання призначено на 11:00

Київський районний суд Полтави переніс засідання по справі мера Харкова Геннадія Кернеса на 18 червня 2018 року. Про це повідомляє місцеве видання "Городской Дозор".

"Наступне засідання по справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса відбудеться 18 червня", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, судове засідання призначено на 11:00.

Повідомляється, що сьогодні в ході засідання по справі Кернеса були допитані два свідки, які на попередньому засіданні пішли з суду, не дочекавшись своєї черги. Крім того, за допомогою відеоконференції був допитаний лікар Головного бюро судмедекспертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 червня 2018 року, в ході судового засідання по справі Кернеса були допитані три свідки. Крім того, ще двоє свідків покинули зал засідань, не дочекавшись своєї черги.