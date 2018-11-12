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Суд по делу Добкина перенесли на 6 декабря

Новости » Общество    12.11.2018 - 17:26
Суд по делу Добкина перенесли на 6 декабря
Фото: Михаил Добкин (opposition.org.ua)

Заседание перенесли, потому что три адвоката Добкина не пришли в суд

Дзержинский районный суд Харькова 12 ноября перенес заседание в отношении бывшего городского головы Харькова и народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Заседание по делу Добкина перенесли на 6 декабря, потому что три экс-нардепа не пришли в суд. При этом сам Добкин на заседание пришел.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре текущего года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт по подозрению Добкина в хищении земли на 240 млн гривен. 

Как сообщали в ГПУ, в ходе расследования следствие установило, что Добкин и экс-чиновники Харьковского горсовета способствовали незаконному завладению земельными участками в Харькове.

Отметим, Верховна рада Украины 13 июля прошлого года поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Добкина. После этого нардеп был задержан и по решению суда, он был арестован с возможностью внесения залога в 50 млн гривен.

Суд Полтавы перенес рассмотрение апелляции на закрытие дела Кернеса на 23 ноября По 48 делам, которые НАБУ и САП направили в суд, даже не состоялось подготовительное заседание
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