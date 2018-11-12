Суд у справі Добкіна перенесли на 6 грудня

Фото: Михайло Добкін (opposition.org.ua)

Засідання перенесли, тому що три адвоката Добкіна не прийшли в суд

Дзержинський районний суд Харкова 12 листопада переніс засідання щодо колишнього міського голови Харкова та народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Засідання по справі Добкіна перенесли на 6 грудня, тому що три екс-нардепа не прийшли в суд. При цьому сам Добкін на засідання прийшов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні поточного року Генпрокуратура передала в суд обвинувальний акт за підозрою Добкіна в розкраданні землі на 240 млн гривень.

Як повідомили в ГПУ, в ході розслідування слідство встановило, що Добкін та екс-чиновники Харківської міськради сприяли незаконному заволодінню земельними ділянками у Харкові.

Зазначимо, Верховна рада України 13 липня минулого року підтримала подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності, затримання і арешт Добкіна. Після цього нардеп був затриманий, і за рішенням суду, він був заарештований з можливістю внесення застави в 50 млн гривень.