Суд по делу Добкина назначен на 12 ноября

Фото: Михаил Добкин (opposition.org.ua)

Заседание суда по делу Добкина назначено на 12:00

В Дзержинском районному суде Харькова 12 ноября 2018 года состоится первое судебное заседание по делу нардепа Михаила Добкина и ряда должностных лиц Харьковской области, обвиняемых в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте "Судебной власти Украины".

Как сообщается, заседание суда по делу Добкина назначено на 12:00.

Фото: dg.hr.court.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре текущего года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт по подозрению Добкина в хищении земли на 240 млн гривен.

Как сообщали в ГПУ, в ходе расследования следствие установило, что Добкин и экс-чиновники Харьковского горсовета способствовали незаконному завладению земельными участками в Харькове.

Отметим, Верховна рада Украины 13 июля прошлого года поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Добкина. После этого нардеп был задержан и по решению суда, он был арестован с возможностью внесения залога в 50 млн гривен.