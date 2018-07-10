ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Добкина

Добкина подозревают в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование в отношении нардепа Михаила Добкина. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Так, Сарган сообщила, что в настоящее время завершено расследование в отношении Добкина, его экс-заместителя и экс-начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета.

"Главным следственным управлением под процессуальным руководством прокуроров ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч, 5 ст. 27 ч, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч, 2 ст. 28, ч, 2 ст. 364 УК Украины", - написала Сарган.

Сарган сообщила, что в ходе расследования следствие установило, что Добкин и экс-чиновники Харьковского горсовета способствовали незаконному завладению земельными участками в Харькове площадью более 74 га. Таким образом территориальной общине Харькова был нанесен ущерб в 230 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Добкина подозревают в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве с целью завладения земельным участком в Харькове.

Отметим, 13 июля прошлого года Верховна рада Украины поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Добкина. После этого нардеп был задержан и по решению суда, он был арестован с возможностью внесения залога в 50 млн гривен, тогда как сторона обвинения требовала для Добкина залог в 150 млн гривень.