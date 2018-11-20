Суд по делу 2 мая в Одессе не состоялся

Фото: 2 мая в Одессе (facebook.com/Прокуратура-Одеської-Області)

На 20 ноября было назначено заседание Малиновского райсуда Одессы

Судебное заседание в уголовном производстве об умышленном убийстве во время массовых беспорядков 2 мая в Одессе не состоялось Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Судову владу України".

Как сообщалось, на 20 ноября было назначено заседание Малиновского райсуда Одессы, в производстве которого находится обвинительный акт в совершении умышленного убийства во время событий 2 мая.

"В связи с невозможностью заранее уведомить всех присяжных о дате и времени, судебное заседание не состоялось. О следующей дату и времени судебного заседания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Малиновский районный суд Одессы принял решение о рассмотрении дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года судом присяжных.

Также РБК-Украина писало, что городской суд Черноморска (Ильичевск) оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Также напомним, по делу о столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года правоохранители допросили около 200 новых свидетелей.