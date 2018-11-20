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Суд по справі 2 травня в Одесі не відбувся

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 19:16
Суд по справі 2 травня в Одесі не відбувся
Фото: 2 травня в Одесі (facebook.com/Прокуратура-Одеської-Області)

На 20 листопада було призначено засідання Малиновського райсуду Одеси

Судове засідання у кримінальному провадженні про умисне вбивство під час масових заворушень 2 травня в Одесі не відбулось. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Судову владу України".

Як повідомлялося, на 20 листопада було призначено засідання Малиновського райсуду Одеси, у провадженні якого знаходиться обвинувальний акт у скоєнні умисного вбивства під час подій 2 травня.

"У зв'язку з неможливістю заздалегідь повідомити всіх присяжних про дату і час, судове засідання не відбулося. Про наступну дату та час судового засідання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Малиновський районний суд Одеси прийняв рішення про розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року судом присяжних.

Також РБК-Україна писало, що міський суд Чорноморська (Іллічівськ) виправдав групу з 20 антимайдановцев, яких звинувачували в організації та участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси.

Також нагадаємо, у справі про зіткнення в Одесі 2 травня 2014 року правоохоронці допитали близько 200 нових свідків.

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