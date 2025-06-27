Суд по Чернишову: який запобіжний захід отримав віцепрем'єр

"Клопотання детектива НАБУ задовольнити частково. Застосувати до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави. Визначити … заставу в розмірі 120 млн 2668 гривень", - сказав слідчий суддя.

Також на Чернишова поклали такі зобов'язання:

прибувати за кожним викликом до детектива, прокурора чи суду

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи

не відлучатися з території України без дозволу

не спілкуватися з підозрюваними та свідками у кримінальній справі

Термін дії зобов'язань – до 27 серпня 2025 року. Чернишов має внести заставу не пізніше ніж за п'ять днів і надати підтверджуючий документ.

Запобіжний захід Чернишову

Зазначимо, прокурори просили також здати закордонний паспорт та надіти на віце-прем'єра електронний браслет. Але суд вирішив задовольнити вимоги частково.

Сторона обвинувачення стверджувала, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано повернення Чернишова до України та прибуття до НАБУ за викликом.

Якщо він не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.

Що відомо про справу Чернишова

Скандал навколо міністра спалахнув минулого тижня, коли сам віцепрем'єр перебував за кордоном і ходили чутки про нібито його втечу. Втім, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський згодом запевнили, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, яке триватиме до 22 червня.

Вже 23 червня, Чернишов повідомив, що особисто прибув до НАБУ, аби "розібратися в ситуації". Там йому офіційно оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Таким чином, він став шостим підозрюваним у справі про корупційну оборудку у будівельній сфері. Йдеться про його діяльність на посту міністра розвитку громад і територій (березень 2020 - листопад 2022 рік).

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

До реалізації схеми залучили очільника одного з міністерств. Слідство не називає його ім'я, але з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Чернишова. А також його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства.

Слідство вважає, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, держсекретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд гривень.

Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах Києва.

З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій вартості близько 30 тисяч гривень. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди - 16,8 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт. Дії ексміністра кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, раніше в цій справі про підозру повідомили 5 особам, серед яких: