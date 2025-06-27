Суд по Чернышову: какую меру пресечения получил вице-премьер

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову в виде залога в размере 120 млн гривен.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.
"Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично. Применить к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога. Определить … залог в размере 120 млн 2668 гривен", - сказал следственный судья.
Также на Чернышова возложили следующие обязательства:
Срок действия обязательств - до 27 августа 2025 года. Чернышов должен внести залог не позднее пяти дней и предоставить подтверждающий документ.
Отметим, прокуроры просили также сдать загранпаспорт и надеть на вице-премьера электронный браслет. Но суд решил удовлетворить требования частично.
Сторона обвинения утверждала, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено возвращение Чернышова в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
Если он не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.
Скандал вокруг министра вспыхнул на прошлой неделе, когда сам вице-премьер находился за границей и ходили слухи о якобы его побеге. Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский впоследствии заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке, которая продлится до 22 июня.
Уже 23 июня, Чернышов сообщил, что лично прибыл в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Таким образом, он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).
По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.
К реализации схемы привлекли главу одного из министерств. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове. А также его советнике, тогдашнем госсекретаре министерства и директоре государственного предприятия.
Следствие считает, что министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, госсекретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.
Согласно им, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд гривен.
Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП.
За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах Киева.
С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной стоимости около 30 тысяч гривен. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды - 16,8 млн грн.
По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест. Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, ранее в этом деле о подозрении сообщили 5 лицам, среди которых:
На сегодня к указанным подозреваемым применены меры пресечения: к трем лицам - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двоим - в виде залога.
Добавим, что среди прочего НАБУ и САП обратились в ВАКС с требованием об отстранении вице-премьера Чернышова. Сам заявил, что это ходатайство видел, но ему "нужно время, чтобы ознакомиться".
Больше о том, что сказал Чернышов в суде и как ему избирали меру пресечения - в отдельном материале РБК-Украина.
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