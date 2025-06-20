Оборудки з землею: скандального забудовника Копистиру взяли під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід скандальному забудовнику Сергію Копистирі. Його підозрюють у спробі незаконного заволодіння державною землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий частково задовольнив клопотання САП. Він постановив взяти під варту на 60 діб забудовника Сергія Копистиру.

Його помістили під арешт з можливістю вийти під заставу у розмірі 100 млн гривень.

У разі внесення застави Копистира вийде з СІЗО, але зобов’язаний:

прибувати на вимогу;

не залишати Київ та область без дозволу;

здати на зберігання закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

Оборудки з землею

Як вважає слідство, у листопаді 2021 року Сергій Копистира разом з партнером спробували заволодіти земельною ділянкою, площа якої - 11 гектарів. Ділянка у Києві належала державній агрофірмі "Квіти України".

За даними НАБУ та САП, їм допомагали представники Міністерства розвитку громад.

Схема передбачала переведення майнового комплексу агрофірми на баланс держпідприємства, яке у листопаді 2022 року незаконно уклало інвестугоду з компанією Копистири.

Забудовник мав передати державі частину квартир замість оплати за землю. Проте оцінили ділянку майже вп’ятеро дешевше. Це створювало ризики завдання державі збитків понад 1 млрд гривень.

Раніше ВАКС обрав запобіжні заходи для трьох інших фігурантів справи, двох з них заарештували.