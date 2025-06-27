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НАБУ і САП ініціювали відсторонення віце-прем’єра Чернишова

П'ятниця 27 червня 2025 08:45
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НАБУ і САП ініціювали відсторонення віце-прем’єра Чернишова Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням відсторонити віце-прем’єр-міністра України від посади. Зазначається, що мова йде про Олексія Чернишова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до віце-прем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

Окрім цього, САП також вимагає від Чернишова:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • носити електронний засіб контролю.

За даними САП, запобіжний захід узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.

У разі визначення судом вказаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж 5 днів.

Справа Чернишова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило підозру Чернишову 23 червня. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, тобто хабар.

Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

Для цього він звернувся до тодішнього міністра розвитку громад та територій. Слідство не називає його ім'я, але з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Чернишова, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП.

Минулого тижня Чернишов перебував у Відні, і ходили чутки, що він не повернеться в Україну. Водночас і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і президент Володимир Зеленський запевнили, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні до 22 червня, а потім повернеться.

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НАБУ САП Олексій Чернишов
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