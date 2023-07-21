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Суд у Британії відмовився повертати суперяхту підсанкційному олігарху з РФ

Фото: суд у Британії відмовився повертати суперяхту підсанкційному олігарху з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський олігарх Сергєй Науменко програв позов проти уряду Великої Британії. Він вимагав в міністерства транспорту скасувати арешт його 58,5-метрової супер'яхти Phi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У березні 2022 року Британія затримала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. 58,5-метрова яхта Phi вартістю 38 млн фунтів стерлінгів вперше була ідентифікована як потенційно російська. Її власником виявився олігарх із РФ Сергій Науменко.

У травні 2023 року Науменко подав позов до Високого суду Англії та Уельсу. Він вимагав скасувати арешт його яхти. На момент затримання яхта знаходилась у Лондоні для участі в конкурсі супер'яхт World Superyacht Awards. Він проходив в п'ятизірковому готелі в заможному лондонському районі Найтсбридж.

Британський уряд тоді заявив, що для затримання та арешту Phi не потрібно доказів чи підозр того, що його власник тісно пов'язаний із путінським режимом - достатньо було того, що він громадянин Росії.

У липні 2023 року суд Лондона відхилив позов Науменка. У суді заявили, що яхта була затримана законно, оскільки це було "судно високої вартості... і його власник, пан Науменко, був "пов’язаний" з Росією".

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато інших країн заарештовували власність росіян.

Санкції Британії щодо росіян

Повідомлялось, що журналісти виявили численні об'єкти нерухомості Великобританії, які належать російським підсанкційним олігархам. Сумарна вартість власності сягає понад 1 млрд доларів.

Також Велика Британія анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.

Варто зауважити, що в Британії ввели посилені санкції проти російських олігархів, що тепер дасть їй змогу конфіскувати яхти і літаки.

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