Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России

Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Отмечается, что 58,5-метровая яхта Phi стоимость 38 млн фунтов стерлингов впервые была идентифицирована как потенциально принадлежащая России 13 марта. Ее происхождение было скрыто. Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис, но яхта несла мальтийский флаг.

Судно зашло в порт Лондона на церемонию награждения суперяхт и должно было отправиться в 12:00 29 марта.

Ярко-синяя яхта имеет винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаус на верхней палубе.