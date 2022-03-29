ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России

Новина українською →
Лондон, Вторник 29 марта 2022 16:42
Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России Фото: Британия арестовала первую российскую яхту (bbc.com)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что 58,5-метровая яхта Phi стоимость 38 млн фунтов стерлингов впервые была идентифицирована как потенциально принадлежащая России 13 марта. Ее происхождение было скрыто. Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис, но яхта несла мальтийский флаг.

Судно зашло в порт Лондона на церемонию награждения суперяхт и должно было отправиться в 12:00 29 марта.

Ярко-синяя яхта имеет винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаус на верхней палубе.

Напомним, ранее Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Российская Федерация яхта
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле