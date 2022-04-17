В Британии найдены особняки подсканкционных российские олигархов на 1 млрд долларов, - ВВС

Так, Роман Абрамович связан с 50 объектами недвижимости в Лондоне общей стоимостью 230 млн. фунтов (около 300 млн. долл.), включая особняк с 15 спальнями в Кенсингтоне.

Алишеру Усманову приписывают два особняка в Лондоне общей стоимостью более 150 млн фунтов (около 195,5 млн долл.). Представитель Усманова заявил, что большинство недвижимости миллиардера в Великобритании, а также яхта стоимостью 600 млн долларов ранее были "переданы в безотзывный траст", что потенциально вывело их из-под санкций.

Олегу Дерипаске принадлежит особняк Hamstone House в Вейбридже, графство Суррей. В 2001 году кипрская компания Edenfield Investments Limited приобрела особняк за 7,1 млн. фунтов (более 9 млн. долл.). Также у Дерипаски большой дом на Белгрейв-сквер, который заняли протестующие против войны в Украине.

Михаил Фридман владеет огромным зданием Athlone House на севере Лондона, за которое в 2016 году он заплатил 65 млн фунтов (около 84,7 млн ​​долл.). Герман Хан владеет акциями сейшельской компании Apilosa Corporation. Документы земельного кадастра показывают, что в 2008 году компания заплатила 62 млн фунтов (около 80,8 млн долл.) за две квартиры вблизи Букингемского дворца. Еще две квартиры в этом районе Хан купил в 2005 году. По документам, в 2018 году они были переведены на имя его жены.

Падчерица главы МИД РФ Сергея Лаврова Полина Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне за 4 млн фунтов (5,2 млн долл.) в 2016 году, когда ей был 21 год. С именем Аркадия Ротенберга связывают особняк Upper Ribsden в селе Уиндлшем, который в 2012 году за 27,5 млн. фунтов (около 35,8 млн. долл.) купила компания Ravendark Holdings Limited, зарегистрированная на Виргинских островах.