Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Велика Британія у понеділок, 17 липня, анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Зокрема, у санкційному списку опинилися:

міністр освіти РФ Сергій Кравцов;

уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова;

міністр культури РФ Ольга Любімова;

губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;

пропагандист Антон Красовський;

політтехнолог Тимофій Сергійцев;

керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;

голова Адигеї Мурат Кумпілов;

дитячий центр "Артек" у Криму.

Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

Санкції Британії проти Росії

Із самого початку вторгнення в Україну Британія ввела низку санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.

Нещодавно у рамках нових санкцій проти Білорусі Британія ввела обмеження на експорт, а також спробувала закрити лазівки для обходження санкцій Росією.

Також у травні Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 росіян і компаній, зокрема, "Росбанк" та "Тінькофф Банк", 9 організацій, пов'язаних з "Росатомом".

Окрім того, 19 червня Британія представила закон, який дасть їй змогу зберегти санкції проти Росії доти, доки Москва не виплатить Україні компенсацію.