Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
Велика Британія у понеділок, 17 липня, анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.
"Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
Зокрема, у санкційному списку опинилися:
- міністр освіти РФ Сергій Кравцов;
- уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова;
- міністр культури РФ Ольга Любімова;
- губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;
- пропагандист Антон Красовський;
- політтехнолог Тимофій Сергійцев;
- керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;
- голова Адигеї Мурат Кумпілов;
- дитячий центр "Артек" у Криму.
Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.
Санкції Британії проти Росії
Із самого початку вторгнення в Україну Британія ввела низку санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.
Нещодавно у рамках нових санкцій проти Білорусі Британія ввела обмеження на експорт, а також спробувала закрити лазівки для обходження санкцій Росією.
Також у травні Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 росіян і компаній, зокрема, "Росбанк" та "Тінькофф Банк", 9 організацій, пов'язаних з "Росатомом".
Окрім того, 19 червня Британія представила закон, який дасть їй змогу зберегти санкції проти Росії доти, доки Москва не виплатить Україні компенсацію.
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