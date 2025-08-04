Суд в Австрії дозволив "Нафтогазу" стягнути з Росії активи на 120 млн євро

Районний суд Відня надав НАК "Нафтогаз України" дозвіл на примусове виконання арбітражного рішення проти Російської Федерації, ухваленого у справі про незаконне захоплення активів компанії в Криму. Сума стягнення становить понад 5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".
Суд також дозволив накладення арешту на понад 20 об’єктів нерухомості Росії в Австрії, загальна вартість яких перевищує 120 млн євро. Ці об’єкти планується виставити на аукціон для продажу з метою компенсації збитків.
Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький назвав це рішення черговим практичним кроком на шляху до справедливості.
"Росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!" - заявив він.
Інтереси "Нафтогазу" в Австрії представляє юридична фірма DORDA, зокрема партнер Александер Карл та головний юрист Роберт Кеймельмайр.
У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії. Українська компанія вимагала компенсацію за незаконну експропріацію активів у Криму, зокрема ліцензій, обладнання, інфраструктури, газу в підземних сховищах тощо.
У квітні 2023 року арбітражний трибунал в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 млрд доларів. Це найбільша компенсація, присуджена українському інвестору за дії Москви в Криму.
Незважаючи на остаточне рішення арбітражу, а також відмову Верховного суду Нідерландів скасувати юрисдикцію трибуналу, Росія відмовляється платити.
У відповідь "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення активів Росії у різних країнах, зокрема в Австрії, де вже розпочато процес реалізації майна.
Юридичний супровід цієї справи також здійснює міжнародна юридична фірма Covington & Burling. У команді працюють Девід Пінскі, Кловіс Тревіно, Періс Аборо та Дін Ачесон.
Нагадаємо, суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі 5 млрд доларів.