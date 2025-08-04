Суд в Австрії дозволив "Нафтогазу" стягнути з Росії активи на 120 млн євро

Суд також дозволив накладення арешту на понад 20 об’єктів нерухомості Росії в Австрії, загальна вартість яких перевищує 120 млн євро. Ці об’єкти планується виставити на аукціон для продажу з метою компенсації збитків.

Крок до справедливості

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький назвав це рішення черговим практичним кроком на шляху до справедливості.

"Росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!" - заявив він.

Інтереси "Нафтогазу" в Австрії представляє юридична фірма DORDA, зокрема партнер Александер Карл та головний юрист Роберт Кеймельмайр.

Що передувало

У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії. Українська компанія вимагала компенсацію за незаконну експропріацію активів у Криму, зокрема ліцензій, обладнання, інфраструктури, газу в підземних сховищах тощо.

У квітні 2023 року арбітражний трибунал в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 млрд доларів. Це найбільша компенсація, присуджена українському інвестору за дії Москви в Криму.