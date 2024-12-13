"Нафтогаз" виграв справу проти РФ: суд у Нідерландах не задовольнив касаційну скаргу Москви
Верховний суд Нідерландів остаточно підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу. Воно зобов'язало Росію компенсувати збитки Групі "Нафтогаз України" за незаконне захоплення її активів у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України".
Зазначається, що Нідерландський суд відхилив касаційну скаргу РФ щодо скасування Часткового рішення арбітражного трибуналу Постійної палати третейського суду в Гаазі.
Таким чином, було вдруге та остаточно підтверджено законність та чинність цього рішення.
"Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи "Нафтогаз" у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму. Ми вдячні нашим юридичним радникам - Covington & Burling та NautaDutilh - за блискучу роботу. Нафтогаз на шляху відновлення справедливості", - наголосив Роман Чумак, в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України".
Що передувало
22 лютого 2019 року арбітражний трибунал Постійної палати третейського суду в Гаазі визнав, що Росія експропріювала активи Групи "Нафтогаз Україна" у Криму, порушивши міжурядову угоду між Україною та РФ про захист інвестицій. Суд підтвердив свою юрисдикцію, яка охоплює інвестиції, здійснені після 1 січня 1992 року.
Відомо, що після винесення Часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал перейшов до розгляду питання про визначення розміру збитків, які Росія має сплатити "Нафтогазу".
У 2022 році арбітраж у Гаазі розпочав слухання про компенсацію "Нафтогазу".
12 квітня 2023 року було прийняте Остаточне рішення у справі. Згідно з ним, "Нафтогазу" Росія має сплатити близько 5 млрд доларів США.
Однак Росія намагалася скасувати це рішення та подала касаційну скаргу, яку й було відхилено Верховним судом Нідерландів.
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