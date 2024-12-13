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"Нафтогаз" виграв справу проти РФ: суд у Нідерландах не задовольнив касаційну скаргу Москви

П'ятниця 13 грудня 2024 15:21
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"Нафтогаз" виграв справу проти РФ: суд у Нідерландах не задовольнив касаційну скаргу Москви Фото: суд у Нідерландах не задовольнив касаційну скаргу Москви проти рішення Гаазького арбітражу (facebook.com Hoge Raad der Nederlanden)
Автор: Ніна Єланська

Верховний суд Нідерландів остаточно підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу. Воно зобов'язало Росію компенсувати збитки Групі "Нафтогаз України" за незаконне захоплення її активів у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України".

Зазначається, що Нідерландський суд відхилив касаційну скаргу РФ щодо скасування Часткового рішення арбітражного трибуналу Постійної палати третейського суду в Гаазі.

Таким чином, було вдруге та остаточно підтверджено законність та чинність цього рішення.

"Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи "Нафтогаз" у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму. Ми вдячні нашим юридичним радникам - Covington & Burling та NautaDutilh - за блискучу роботу. Нафтогаз на шляху відновлення справедливості", - наголосив Роман Чумак, в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України".

Що передувало

22 лютого 2019 року арбітражний трибунал Постійної палати третейського суду в Гаазі визнав, що Росія експропріювала активи Групи "Нафтогаз Україна" у Криму, порушивши міжурядову угоду між Україною та РФ про захист інвестицій. Суд підтвердив свою юрисдикцію, яка охоплює інвестиції, здійснені після 1 січня 1992 року.

Відомо, що після винесення Часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал перейшов до розгляду питання про визначення розміру збитків, які Росія має сплатити "Нафтогазу".

У 2022 році арбітраж у Гаазі розпочав слухання про компенсацію "Нафтогазу".

12 квітня 2023 року було прийняте Остаточне рішення у справі. Згідно з ним, "Нафтогазу" Росія має сплатити близько 5 млрд доларів США.

Однак Росія намагалася скасувати це рішення та подала касаційну скаргу, яку й було відхилено Верховним судом Нідерландів.

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