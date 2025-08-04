Суд в Австрии разрешил "Нафтогазу" взыскать с России активы на 120 млн евро

Суд также разрешил наложение ареста на более 20 объектов недвижимости России в Австрии, общая стоимость которых превышает 120 млн евро. Эти объекты планируется выставить на аукцион для продажи с целью компенсации убытков.

Шаг к справедливости

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий назвал это решение очередным практическим шагом на пути к справедливости.

"Россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно!" - заявил он.

Интересы "Нафтогаза" в Австрии представляет юридическая фирма DORDA, в частности партнер Александер Карл и главный юрист Роберт Кеймельмайр.

Что предшествовало

В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против России. Украинская компания требовала компенсацию за незаконную экспроприацию активов в Крыму, в частности лицензий, оборудования, инфраструктуры, газа в подземных хранилищах и тому подобное.

В апреле 2023 года арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 млрд долларов. Это самая большая компенсация, присужденная украинскому инвестору за действия Москвы в Крыму.