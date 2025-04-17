Суд у Франції дозволив примусове стягнення з Росії 5 млрд доларів на користь "Нафтогазу"

Суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі 5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.

"Цей результат - частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу", - пояснив очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

За його словами, рішення дозволяє "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції.

"Нафтогаз" вже зробив перший крок до примусового виконання рішення арбітражу. У межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро.

"Нафтогаз" продовжує робити все можливе, аби наблизити виконання арбітражного рішення Гаазького арбітражу.

"Ми вже маємо певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені", - підкреслив Чумак.

Рішення Гаазького арбітражу.