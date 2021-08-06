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Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали

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Киев, Пятница 06 августа 2021 18:11
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали Фото: суд арестовал нападавшего на Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Его арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Суд на 60 суток арестовал мужчину с гранатой, который угрожал взорвать правительство.

"Применить в отношении Прохнича меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока действия расследования, но не дольше 27 сентября 2021. Постановление подлежит немедленному исполнению после объявления", - сказал судья.

Полный текст постановления провозгласят в 11:40 в среду, 11 августа.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, прокуратура объявила подозрение мужчине. Его действия квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

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Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
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