Нападение на Кабмин: откроют дело по четырем статьям, мужчине грозит 15 лет тюрьмы

Мужчина с гранатой сегодня вошел в здание правительства Украины и угрожал взрывом, его задержали. Полиция откроет уголовное производство по четырем статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.

Он заявил, что полиция уже занимается расследованием этого дела.

"Уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них самая тяжелая - 147 УКУ (захват заложников) - до 15 лет", - заявил Клименко.

Кроме того, по словам главы Нацполиции, мужчина, которого задержали в Кабинете министров, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины.