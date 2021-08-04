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Нападение на Кабмин: откроют дело по четырем статьям, мужчине грозит 15 лет тюрьмы

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Киев, Среда 04 августа 2021 11:51
Нападение на Кабмин: откроют дело по четырем статьям, мужчине грозит 15 лет тюрьмы Фото: глава Нацполиции Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мужчина с гранатой сегодня вошел в здание правительства Украины и угрожал взрывом, его задержали. Полиция откроет уголовное производство по четырем статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.

Он заявил, что полиция уже занимается расследованием этого дела.

"Уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них самая тяжелая - 147 УКУ (захват заложников) - до 15 лет", - заявил Клименко.

Кроме того, по словам главы Нацполиции, мужчина, которого задержали в Кабинете министров, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины.

Напомним, нападавшего на Кабинет министров Украины задержали.

РБК-Украина утром писало, что неизвестный мужчина вошел в здание правительства и угрожал взорвать гранату в помещении. Он заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

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