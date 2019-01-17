Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской лавры

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Суд установил альтернативу в виде залога в сумме около 153 тыс. гривен

Печерский суд Киева сегодня, 17 января, избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге Киево-Печерской Лавры в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Надежда Максимец, пресс-секретарь прокуратуры Киева.

"Подозреваемому в поджоге здания возле Лавры сегодня избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство КМП N6 и арестовал его на 2 месяца. Одновременно суд установил альтернативу в виде залога в сумме около 153 тыс. гривен", - сказала она.

Так, вчера заседание, назначенное на 16:00 вечера не состоялось из-за неявки стороны защиты в суд.

Напомним, 14 января загорелась одна из построек Києво-Печерской лавры. Пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Пожар потушили примерно за три часа, в целом огонь повредил около 400 квадратных метров помещения.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в поджоге и ему было сообщено о подозрении. Им оказался 24-летний мужчина без постоянного места жительства.