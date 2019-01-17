Суд арештував підозрюваного у підпалі будівлі Київо-Печерської лаври

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Суд встановив альтернативу у вигляді застави у сумі близько 153 тис. гривень

Печерський суд Києва сьогодні, 17 січня, обрав запобіжний захід підозрюваному у підпалі Києво-Печерської Лаври у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Про це в коментарі РБК-Україна розказала Надія Максимець, речниця прокуратури Києва.

"Підозрюваному у підпалі будівлі біля Лаври сьогодні обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання КМП N6 та заарештував його на 2 місяці. Одночасно суд встановив альтернативу у вигляді застави у сумі близько 153 тис. гривень", - сказала вона.

Так, вчора засідання, призначене на 16:00 вечора не відбулось через неявку сторони захисту в суд.

Нагадаємо, 14 січня загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. Пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. Пожежу загасили приблизно за три години, загалом вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

Наступного дня поліція затримала підозрюваного в підпалі і йому було повідомлено про підозру. Ним виявився 24-річний чоловік без постійного місця проживання.