Пожар в здании Киево-Печерской лавры ликвидирован

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Пожар был ликвидирован в 20:07

Пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидирован в 20:07.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит Киево-Печерской лавре. Пожар в здании был локализирован в 19:12.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. На данный момент тушение пожара продолжается.

По состояние на 19:00 14 января площадь пожара в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, составляла 200 кв. м.