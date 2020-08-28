ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля "Схем"

Бровары, Пятница 28 августа 2020 21:31
Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля "Схем"
Фото: поджог автомобиля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: РБК-Украина

Броварской городской районный суд Киевской области арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы". Кирилла Барихашвили взяли под стражу на два месяца.

Об этом сообщает "Громадське".

Прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу без права залога, однако судья удовлетворил ходатайство частично.

Барихашвили отправили под стражу с возможностью внесения залога. Размер залога составляет 175 760 гривен.

Напомним, в Броварах в ночь на 17 августа подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы". По словам журналиста Михаила Ткача, ранее за этим автомобилем следили сотрудники Управления государственной охраны. По факту поджога полиция открыла дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 августа полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

Кроме того, полиция установили личности четырех причастных к поджогу автомобиля "Схем".

К быстрому и прозрачному расследованию поджога автомобиля журналистов призывали в посольстве США в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БроварыСудподжогжурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь