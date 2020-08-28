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Суд заарештував підозрюваного в підпалі автомобіля "Схем"

Бровари, П'ятниця 28 серпня 2020 21:31
Суд заарештував підозрюваного в підпалі автомобіля "Схем"
Фото: підпал автомобіля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: РБК-Україна

Броварський міський районний суд Київської області заарештував підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми". Кирила Баріхашвілі взяли під варту на два місяці.

Про це повідомляє "Громадське".

Прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту без права застави, однак суддя задовольнив клопотання частково.

Баріхашвілі відправили під варту з можливістю внесення застави. Розмір застави становить 175 760 гривень.

Нагадаємо, в Броварах у ніч на 17 серпня підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми". За словами журналіста Михайла Ткача, раніше за цим автомобілем стежили співробітники Управління державної охорони. За фактом підпалу поліція відкрила справу за статтею 194 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 серпня поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

Крім того, поліція встановили особи чотирьох причетних до підпалу автомобіля "Схем".

До швидкого і прозорого розслідування підпалу автомобіля журналістів закликали в посольстві США в Україні.

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