Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"

Фото: поджог автомобиля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)

Правоохранители задержали жителя Луганской области

Полицейские утром задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах под Киевом. Правоохранители задержали жителя Луганской области.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его данным, продолжаются обыски.

"Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - написал Аваков.

Фото: обыски у подозреваемого (twitter.com/AvakovArsen)

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы"; журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

После этого полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Тогда Аваков заявлял, что полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных.