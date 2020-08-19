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Поджог автомобиля "Схем": посольство США призвало к быстрому расследования

Киев, Среда 19 августа 2020 01:36
Поджог автомобиля "Схем": посольство США призвало к быстрому расследования
Фото: поджог автомобиля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: Инна Собора

Американские дипломаты обеспокоены событиями в Киеве

Посольство США в Украине отреагировало на поджог автомобиля программы "Схемы". Дипломаты призвали к скорейшему и всестороннему расследованию этого инцидента.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook.

Отмечается, что свободные медиа являются важнейшим элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний.

"Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы"; журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

Позже полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных.

Президент Зеленский выразил надежду, что правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы".

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