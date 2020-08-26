ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Полиция задержала второго подозреваемого в поджоге автомобиля "Схем"

Киев, Среда 26 августа 2020 18:37
Полиция задержала второго подозреваемого в поджоге автомобиля "Схем"
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители установили личности четырех причастных к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" в Броварах. Двоих подозреваемых уже задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

О задержании второго подозреваемого правоохранители рассказали во время встречи с главным редактором агентства "Радио Свобода" Инной Кузнецовой и адвокатом Оксаной Максименюк.

Как проинформировали правоохранители, еще двух фигурантов дела вскоре объявят в розыск.

В случае доказательства вины подозреваемым в поджоге автомобиля журналистов грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы". По словам журналиста Михаила Ткача, ранее за этим автомобилем следили сотрудники Управления государственной охраны. По факту поджога полиция открыла дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины.

Утром 26 августа полиция сообщила о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

К быстрому и прозрачному расследованию поджога автомобиля журналистов призывали в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины подозреваемыеподжогсхемыЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь