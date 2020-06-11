ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд снова арестовал Кожару по подозрению в убийстве

Новости » Общество     11.06.2020 - 15:12
Суд снова арестовал Кожару по подозрению в убийстве
Фото: Леонид Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Леонид Кожара был арестован в зале суда

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что коллегия судей рассмотрела апелляцию, поданную прокурором на постановление Шевченковского районного суда Киева, которым удовлетворен частично ходатайство следователя Национальной полиции в Киевской области.

Леониду Кожаре продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 102 тысячи гривен.

Он был арестован в зале суда.

Напомним, 25 марта сотрудники полиции задержали Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Изначально она расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в доме Кожары в селе Чайки, в момент выстрела бывший министр и его жена якобы находились в других комнатах.

На суде жена Кожары заявила о своей причастности к убийству Старицкого. Она якобы пыталась отобрать у него пистолет. После чего Марине Козерод сообщили о подозрении за заведомо ложные показания в деле. 15 апреля суд отпустил ее под личное обязательство.

Отметим, что 21 мая стало известно, что Леонид Кожара вышел из СИЗО, внеся залог в размере 14 млн гривен.

Позже прокуратура Киевской области потребовала повторного ареста Кожары без права на внесение залога.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Леонид КожараСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь