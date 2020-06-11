Суд знову заарештував Кожару за підозрою у вбивстві

Фото: Леонід Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Леонід Кожара був заарештований в залі суду

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві колишнього власника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що колегія суддів розглянула апеляцію, подану прокурором на постанову Шевченківського районного суду Києва, яким задоволено частково клопотання слідчого Національної поліції в Київській області.

Леоніду Кожарі продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 липня 2020 року з можливістю виходу під заставу в розмірі 2 млн 102 тисячі гривень.

Він був заарештований в залі суду.

Нагадаємо, 25 березня співробітники поліції затримали Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві Сергія Старицького. Спочатку вона розслідувалася як самогубство. Інцидент стався в будинку Кожари в селі Чайки, в момент пострілу колишній міністр і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.

На суді дружина Кожари заявила про свою причетність до вбивства Старицького. Вона нібито намагалася відібрати в нього пістолет. Після чого Марині Козерод повідомили про підозру за завідомо неправдиві показання у справі. 15 квітня суд відпустив її під особисте зобов'язання.

Зазначимо, що 21 травня стало відомо, що Леонід Кожара вийшов з СІЗО, внісши заставу в розмірі 14 млн гривень.

Пізніше прокуратура Київської області зажадала повторного арешту Кожари без права на внесення застави.

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Автор: РБК-Україна