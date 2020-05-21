Прокуратура просит суд вернуть Кожару в СИЗО

Фото: Леонид Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Когда состоится рассмотрение апелляции неизвестно

Прокуратура Киевской области подала в суд апелляционную жалобу, в которой просит о содержании бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары под стражей без возможности внесения залога. Ранее он вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Однако пока не известно, когда состоится рассмотрение апелляции.

Отметим, 21 мая стало известно, что Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бывшего генерального директора канала "Интер" Сергея Старицкого, вышел из СИЗО, внеся всю сумму залога.

Напомним, 25 марта сотрудники полиции задержали Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Сначала смерть Старицкого расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в жилье Кожары в селе Чайки, в момент выстрела Кожара и его жена якобы находились в других комнатах.

Позже на суде по делу Леонида Кожары его жена заявила о причастности к убийству бывшего гендиректора "Интера". По словам адвоката, Марина Козерод якобы пыталась отобрать пистолет у Старицкого. 10 апреля ей сообщили о подозрении за заведомо ложные показания в деле.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отпустил Марину Козерод под личное обязательство. Она обязалась не оставлять Киевскую область, а также информировать полицию о смене места жительства.

Автор: Валерия Мрачковская