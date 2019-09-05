Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Вовка

Соломенский районный суд Киева избрал мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка содержания под стражей. Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает "Укринформ".

Он добавил, что это является одним из шагов для объявления бывшего главу НКРЭКУ в международный розыск Интерпола.

"Соломенский райсуд дал разрешение на задержание Павла Вовка", - сказал Сытник.

Напомним, месяц назад Соломенский районный суд города Киева отказался заочно арестовывать бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Ранее директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск.

РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых человек подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.