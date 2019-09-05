Суд дав дозвіл на затримання екс-голови НКРЕКП Вовка

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжним заходом для колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка тримання під вартою. Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що це є одним із кроків для оголошення колишнього главу НКРЕКП в міжнародний розшук Інтерполу.

"Солом'янський райсуд дав дозвіл на затримання Павла Вовка", - сказав Ситник.

Нагадаємо, місяць тому Солом'янський районний суд міста Києва відмовився заочно заарештовувати колишнього главу НКРЕКП Дмитра Вовка, причетного до введення так званої формули "Роттердам+".

Раніше директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що фігурантів справи "Роттердам+" можуть оголосити в розшук.

РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитра Вовка. Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.