Суд арестовал экс-главу администрации Атамбаева

Суд в Киргизии арестовал до 8 октября бывшего руководителя аппарата президента республики Фарида Ниязова, подозреваемого в захвате заложников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kloop.

Правоохранители задержали Ниязова утром 9 августа - на следующий день после задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его задержали по делу о захвате в заложники сотрудников спецподразделения Альфа. По тому же обвинению в СИЗО-1 до октября водворены еще четверо сторонников Атамбаева.

Напомним, РЮК-Украина писало, что Алмазбека Атамбаева задержал отряд спецназа после того, как они провели штурм его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Атамбаева вывезли резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. В автомобиле с бывшим президентом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.

Мотрудников спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" освободят после того, как власти выполнят условия сторонников Алмазбека Атамбаева. Их условия - включить связь и увести все силовые подразделения из Кой-Таша.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.