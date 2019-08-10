Суд заарештував екс-главу адміністрації Атамбаєва

Суд у Киргизії заарештував до 8 жовтня колишнього керівника апарату президента республіки Фаріда Ніязова, підозрюваного у захопленні заручників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kloop.

Правоохоронці затримали Ніязова вранці 9 серпня - на наступний день після затримання екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва. Його затримали у справі про захоплення в заручники співробітників спецпідрозділу Альфа. За тим же обвинуваченням в СІЗО-1 до жовтня посаджу ще четверо прихильників Атамбаєва.

Нагадаємо, РЮК-Україна писало, що Алмазбека Атамбаєва затримав загін спецназу після того, як вони провели штурм його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Атамбаєва вивезли резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. В автомобілі з колишнім президентом знаходяться офіційний представник партії СДПК Кундуз Жолдубаева і Фарід Ніязов.

Мотрудников спецназу Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки "Альфа" звільнять після того, як влада виконає умови прихильників Алмазбека Атамбаєва. Їх умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.