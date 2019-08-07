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В Киргизии спецназ со стрельбой штурмует дом бывшего президента

Новости » Общество    07.08.2019 - 18:07
В Киргизии спецназ со стрельбой штурмует дом бывшего президента
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Известно, что несколько человек получили ранения

В Киргизии спецназ штурмует резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Настоящее время

Сообщается, что несколько человек получили ранения в результате силовой операции, над поселком летает военный вертолет. Также сообщается, что спецназ уже зашел на территорию резиденции Атамбаева. были слышны несколько выстрелов, но кто конкретно стрелял - неясно. В штабе Атамбаева уточнили, что ранения получили 10 человек, в том числе один журналист. 

 

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

Напомним, новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность в ноябре 2017 года. Через некоторое время правоохранительные органы начали преследовать окружение Атамбаева и добились снятия с него неприкосновенности.

Его проверяют на причастность к незаконному обогащению, незаконному завладению земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев называет все обвинения против него "абсурдом", он постоянно находится в своей резиденции, расположенной в предгорной зоне в 20 км от Бишкека.

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